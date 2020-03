Coronavirus, Cura Italia: “A marzo bonus 600 euro, da lunedì cassa integrazione”

Il governo sta “lavorando all’attuazione delle misure previste nel decreto per renderle immediatamente operative, per rendere fruibili ai lavoratori autonomi i 600 euro, attivare la cassa integrazione, il voucher baby sitter: tutti i provvedimenti devono esseri resi operativi con delle norme e azioni amministrative”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri allo Speciale Tg1 sul Coronavirus. L’obiettivo – ha spiegato – e’ “rendere il congedo parentale e il voucher baby sitter gia’ fruibili da prossima settimana e entro la fine mese rendere fruibile il bonus di 600 euro per gli autonomi e attivare gia’ da lunedi’ la cassa integrazione che e’ retroattiva”. “C’e’ un grande sforzo per tradurre in pratica il decreto che e’ stato realizzato in tempo di record”.