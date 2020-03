“La curva epidemiologica è drammatica in alcune zone che sono le più colpite come Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. La curva del contagio cresce e ci vuole un po’ di tempo perché scenda. In realtà siamo a casa solo da una settimana” e il risultato di “questo sforzo comune lo vedremo nelle prossime settimane“: lo ha affermato il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, in un’intervista a Radio Anch’io su Radio1.