Coronavirus, dalla Cina all’Italia migliaia di mascherine e guanti in dono: “Siamo con voi, forza”

La pagina Facebook dei Medici di Medicina Generale (Medici di Famiglia) ha pubblicato nelle scorse ore una foto che, in questi momenti concitati, in piena emergenza Coronavirus, tocca il cuore degli italiani e ci fa sentire tutti, per l’ennesima volta, su una stessa barca, a prescindere dalla nazionalità.

«Continuano ad arrivare dalla Cina in dono all’Italia casse con migliaia di mascherine, guanti, occhiali protettivi e tute monouso – si legge a corredo della foto -. Sulle scatole si vede una bandiera cinese e un tricolore con su scritto: “Siamo con voi, forza Italia”»-