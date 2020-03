Coronavirus, D’Amato: “Al lavoro con il Gemelli per test rapido, ad oggi il 20% dei tamponi effettuato al personale sanitario”

“Con il Policlinico Gemelli stiamo lavorando ad una importante sperimentazione di un test rapido ed avremo i risultati in settimana. In caso di esito positivo verra’ somministrato innanzitutto agli operatori del Servizio sanitario regionale“. Cosi’ l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato. “Ad oggi il 20% dei tamponi effettuati sono stati somministrati al personale sanitario: oltre 2.600 – aggiunge -. Per quanto riguarda il Covid Hospital Eastman c’e’ stato un problema alla rete fognaria che ha determinato il trasferimento dei pazienti del secondo piano alla clinica chirurgica che verra’ destinata interamente al Covid-19. Il terzo piano e’ perfettamente funzionante ed entro giovedi’ il problema verra’ risolto”.