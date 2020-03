Coronavirus, i dati aggiornati LIVE dalle Regioni: salgono a 35 i morti in Liguria, 1.244 positivi nelle Marche

Sono in corso di aggiornamento oggi 16 marzo 2020 i dati sui casi di coronavirus registrati in Italia: di seguito le informazioni regione per regione, inserite di seguito a seguito di pubblicazione ufficiale.

Coronavirus: la situazione in Liguria

La direzione sanitaria del San Martino di Genova segnala altri due decessi di pazienti, risultati positivi al Covid-19: si tratta di una paziente nata e residente nella provincia di Milano di 90 anni, ricoverata nel reparto di Rianimazione, deceduta stamani alle 6:45, e di un paziente ecuadoriano, ma residente a Genova di 73 anni, ricoverato nel reparto Osservazione Breve Intensiva (ubicato all’interno dei percorsi del Pronto Soccorso) deceduto stanotte alle 2.45.

Salgono a 35 i decessi da inizio emergenza in Liguria.

Coronavirus: la situazione nelle Marche

Il Gores della Regione Marche ha comunicato i risultati degli esami di laboratorio conclusi nella notte. Salgono a 1.244 i positivi (120 in più di ieri), su un totale di 3.194 testati.

Coronavirus: la situazione in Basilicata

Il laboratorio dell’ospedale San Carlo di Potenza ha analizzato ieri in tarda serata 12 tamponi: di questi uno e’ risultato positivo al Covid 19. Si tratta di un cittadino pugliese, che a seguito della chiusura dell’ospedale di Altamura, per protocollo, e’ stato controllato dai sanitari del Madonna delle Grazie di Matera, l’ospedale piu’ vicino. Il paziente e’ in Puglia dove segue le procedure previste. Gli altri undici tamponi, tutti negativi, sono stati eseguiti su cittadini lucani.