Coronavirus, i dati aggiornati LIVE dalle Regioni: oltre 2100 casi positivi in Veneto, superata la soglia mille nelle Marche, primi 2 morti in Sardegna

Sono in corso di aggiornamento oggi 15 marzo 2020 i dati sui casi di coronavirus registrati in Italia: di seguito le informazioni regione per regione, inserite di seguito a seguito di pubblicazione ufficiale.

Coronavirus: 5 morti in Alto Adige Finora

Cinque morti, 206 casi e 1.087 persone sottoposte al test in Alto Adige: nelle strutture sanitarie dell’Azienda provinciale vengono assistite 118 persone nell’ambito dell’epidemia di Covid-19.

Complessivamente 65 persone positive al Covid-19 sono ricoverate in reparti normali; 27 sono in attesa del risultato del test. Delle 26 persone ricoverate in terapia intensiva 14 sono positive al test del Covid-19, mentre 12 sono negative, quindi non sono state colpite dall’infezione. Sinora 5 persone sono decedute a causa del Covid-19. Tutte queste persone erano affette da gravi malattie pregresse, conferma l’Azienda sanitaria. L’ultimo decesso si e’ verificato ieri. Un ultraottantenne della Val Gardena, positivo al Covid-19, e’ deceduto all’ospedale di Vipiteno. Il pensionato, gia’ gravemente malato, era stato accolto il 10 marzo al Pronto soccorso di Bressanone e quindi trasferito all’ospedale di Vipiteno.

Coronavirus in Veneto: i positivi salgono a 2.172

Aumenta il conteggio dei positivi al Coronavirus in Veneto: sono 2.172, con l’aggiunta degli ultimi 178 casi con i quali è stato aggiornato il report della Regione. I pazienti ricoverati sono 426 (+10), quelli in terapia intensiva 129 (+4).

Si aggrava il bilancio delle vittime, ora a quota 63, con 3 malati deceduti nella notte.

I pazienti dimessi dall’inizio dell’emergenza, dal 21 febbraio, sono 120.

Coronavirus: nelle Marche 1.133 i tamponi positivi

Le Marche hanno superato la soglia dei mille casi positivi: 1.133 su un totale di 2.946 testati. Sono i risultati degli esami di laboratorio conclusi nella notte, resi noti dal Gores. Sono 235 positivi in piu’ rispetto a ieri.

Coronavirus: primi 2 morti in Sardegna

Ci sono i primi due morti per coronavirus in Sardegna. Uno è il primo contagiato, un imprenditore 42 enne di Cagliari. Il secondo – rende noto la Regione- è un paziente di Sassari.

Il primo contagiato è morto in rianimazione a Cagliari, nell’ospedale Santissima Trinita’, dov’era ricoverato da 2 marzo scorso: le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi due giorni, tanto che era stato necessario sottoporlo a dialisi. L’imprenditore 42enne si era ammalato dopo un viaggio di lavoro a Rimini nella seconda metà di febbraio. Dopo il ricovero non si era mai ripreso ed era rimasto intubato. Lascia la moglie e un figlio piccolo.