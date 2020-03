Coronavirus, i dati aggiornati delle regioni: si aggrava il bilancio dei morti, oltre 1500 positivi in Veneto, nelle Marche sono 725

Sono in corso di aggiornamento i dati sui casi di coronavirus registrati in Italia: di seguito le informazioni regione per regione, inserite a seguito di pubblicazione ufficiale.

Sono 125 i casi positivi al Coronavirus confermati in Alto Adige: si registra una crescita di 22 casi rispetto a ieri, quattro in meno rispetto a due giorni fa. Mentre proseguono gli esami di laboratorio sui tamponi, ieri ne sono stati eseguiti 207, in provincia di Bolzano sono due le persone decedute, entrambe con malattie pregresse, risultate positive al Covid-19. Il numero totale di persone sottoposte al test Sars-CoV-2 da parte dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige e’ ora di circa 600.

Sono 27 in tutto i casi di persone risultate positive al Coronavirus in Valle d’Aosta. Tra queste una è deceduta, 6 sono ricoverate in ospedale e 20 sono in isolamento domiciliare: lo riferisce il bollettino aggiornato della Regione. Il totale dei tamponi effettuati è di 159. Tra quelli già esaminati 67 sono negativi e 26 i casi positivi attuali. Sessantacinque tamponi sono in attesa dell’esito. Le persone in isolamento sono 591.

Salgono a 43 i decessi, in Piemonte, di persone positive: ieri sera erano 29, rende noto l’Unita’ di Crisi della Regione Piemonte. L’eta’ media delle vittime e’ di 80 anni; la maggioranza (70%) sono uomini. Alessandria e’ la provincia con il maggior numero di morti, ben 17. Seguono Torino (10), Biella e Novara (4), Vercelli (3), Asti e Cuneo (2) e Verbano Cusio Ossola (1). I piemontesi positivi al Coronavirus ricoverati in terapia intensiva sono 130.

Sale ancora il conteggio dei positivi al Coronavirus in Veneto: sono adesso 1.595, con l’aggiunta degli ultimi 137 casi con i quali è stato aggiornato il report della Regione. I pazienti ricoverati sono 366, quelli in terapia intensiva 107. Si aggrava il bilancio dei morti, ora a quota 42, con 2 malati deceduti nella notte a Treviso. I pazienti dimessi dall’inizio dell’emergenza, il 21 febbraio, sono 100.

Salgono a 14 le vittime del Coronavirus in Liguria: la Asl 1 Imperiese ha comunicato che la notte scorsa è deceduto un paziente di 87 anni, ricoverato dal 7 marzo nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Sanremo. “L’uomo, residente a Pontedassio, era risultato positivo al Covid-19 e presentava – si legge nella nota della Asl – un quadro clinico caratterizzato da importanti patologie pregresse“. Il 7 marzo il paziente era stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso di Imperia, per poi essere trasferito nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Sanremo.

Sale a 76 il bilancio dei contagiati dal Coronavirus in Umbria: due sono guariti, mentre un uomo di 66 anni e’ deceduto ieri, secondo quanto riportato nel bollettino quotidiano della direzione regionale Sanita’, che indica un aumento di 14 casi nelle ultime 24 ore e 578 tamponi eseguiti dall’inizio dell’emergenza. Dei 76 soggetti positivi al Covid-19 – 47 nella provincia di Perugia e 29 in quella di Terni – sono ricoverati nei nosocomi umbri in 21, 9 nell’ospedale di Terni e 12 nell’ospedale di Perugia. Dei ricoverati, 10 sono in terapia intensiva – 6 nell’ospedale di Perugia, 4 in quello di Terni – mentre gli altri sono seguiti nei reparti di malattie infettive. In osservazione, ad oggi, ci sono 1556 persone: 1080 in provincia di Perugia e 476 in quella di Terni.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati registrati in Abruzzo 84 casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara. In base a dati aggiornati a ieri pomeriggio, resi noti dal Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione, 47 pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 12 in terapia intensiva, gli altri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Il laboratorio di Pescara ha eseguito finora 867 test di cui 429 risultati negativi. Dei casi positivi, 8 si riferiscono alla Asl Avezzano Sulmona L’Aquila, 20 alla Asl Lanciano Vasto Chieti, 48 alla Asl di Pescara e 8 alla Asl di Teramo. Il numero elevato di casi registrati a Pescara e’ legato anche al fatto che all’ospedale ‘Santo Spirito’ del capoluogo adriatico accedono pazienti provenienti anche da altre aree dell’Abruzzo.

Sono 133 i tamponi risultati positivi al Coronavirus nelle Marche nella giornata di ieri, su 311 testati. Il numero dei casi positivi rilevati dall’inizio dell’emergenza sale cosi’ a 725 su un totale di 2.218 campioni testati.

Sono tutti negativi al Coronavirus gli ultimi 5 tamponi analizzati nell’ospedale San Carlo di Potenza: lo ha reso noto – attraverso l’ufficio stampa della Giunta lucana – la task force regionale. In totale, i contagi riscontrati finora in Basilicata sono dieci.

Altri 3 casi di positività al Coronavirus sono stati riscontrati a Cagliari tra persone già precedentemente sottoposte a isolamento. Il numero complessivo di positivi in Sardegna sale così a 42.