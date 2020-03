Coronavirus, dati cinesi: il 12% sono trasmissioni asintomatiche, in chi è contagiato i sintomi compaiono dopo 11-20 giorni

In circa il 12% dei casi il Coronavirus puo’ essere trasmesso da persone asintomatiche, ossia da persone che pur avendo l’infezione non hanno sintomi; una volta avvenuta la trasmissione, possono trascorrere da 11 a 20 giorni prima che nella persona contagiata compaiano i sintomi, con un periodo medio di 3-4 giorni. E’ quanto indicano i dati relativi a 468 casi in 18 province cinesi, raccolti fra il 21 gennaio e l’8 febbraio e analizzati in collaborazione dalle universita’ cinesi di Pechino e Dalian Minzu, dall’Universita’ di Hong Kong e da quella americana del Texas ad Austin. La ricerca, coordinata da Zhanwei Du dell’Universita’ del Texas, e’ online sul sito MedRxiv, che accoglie gli articoli in via di pubblicazione che non hanno ancora passato la revisione da parte della comunita’ scientifica. Questo valore, osservano gli autori della ricerca, e’ importante per riuscire a organizzare le misure di contenimento necessarie per controllare l’epidemia.