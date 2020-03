Coronavirus, bilancio Italia sale a 74.386 contagiati e 7.503 morti. Continua a scendere il numero dei nuovi contagiati [DATI]

I dati giornalieri sull’epidemia di Coronavirus che sta colpendo l’Italia sono stati forniti dai responsabili della protezione civile dopo la défaillance del capo del Dipartimento, Angelo Borrelli, che ha la febbre ed è tornato a casa. Ha effettuato il tampone ma non è ancora arrivato il risultato. Oggi in Italia abbiamo avuto 683 morti e 1.036 guariti. Il dato dei nuovi contagiati giornalieri è di 5.207, in lieve diminuzione rispetto a ieri e in netto calo rispetto ai giorni precedenti, a conferma che il picco è ormai superato e la curva dell’epidemia, seppur in modo lento e graduale com’è ovvio che sia, è discendente. Il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di:

74.386 contagiati



7.503 morti

9.362 guariti

Ecco i dati dei nuovi contagiati in Italia negli ultimi 12 giorni con la differenza rispetto al giorno precedente:

Sabato 14 Marzo: +949 3.497+949

Domenica 15 Marzo: +93 3.590+93

Lunedì 16 Marzo: 3.233 -357

Martedì 17 Marzo: 3.526 +293 +293

Mercoledì 18 Marzo: +681 4.207+681

Giovedì 19 Marzo: +1.115 5.322+1.115

Venerdì 20 Marzo: +664 5.986+664

Sabato 21 Marzo: +567 6.553+567

Domenica 22 Marzo: 5.560 -993

Lunedì 23 Marzo: 4 .789 -771

Martedì 24 Marzo: 5.249 +460

Mercoledì 25 Marzo: 5.210 -39

Le persone attualmente ammalate, sono 57.521, così suddivise:

23.112 ricoverate in ospedale

3.489 ricoverate in terapia intensiva (6% del totale)

(6% del totale) 30.920 in isolamento domiciliare

Ecco intanto tutti i dati Regione per Regione aggiornati ad oggi: