Coronavirus, casi in aumento in tutta Italia: 4.420 positivi in Piemonte, +268 nelle Marche, crescono i contagi in Sicilia

Continuano ad aumentare i casi di coronavirus in Italia. Di seguito gli aggiornamenti per le varie regioni.

Valle D’Aosta: Sono 354 i casi positivi al coronavirus Covid-19 in Valle d’Aosta. Lo ha comunicato l’Unita’ di crisi nel bollettino diffuso alle 13. Tra i contagiati ci sono 82 ricoverati all’ospedale Parini di Aosta (18 in Rianimazione) mentre gli altri 272 sono in isolamento domiciliare. Infine sono 2.406 le persone per le quali i sindaci hanno predisposto un’ordinanza per “isolamento domiciliare precauzionale”, sotto sorveglianza medica. I tamponi in attesa di risultato sono 181 (ne sono stati eseguiti 934).

Piemonte: Sono 4.420 le persone finora risultate positive al coronavirus Covid-19 in Piemonte: 760 in provincia di Alessandria, 181 in provincia di Asti, 243 in provincia di Biella, 303 in provincia di Cuneo, 398 in provincia di Novara, 1.989 in provincia di Torino, 242 in provincia di Vercelli, 159 nel Verbano-Cusio-Ossola, 47 residenti fuori Regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 98 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. Le persone ricoverate in ospedale sono 2.426, delle quali 308 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 1.701 persone. Le persone guarite sono 10. I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 12.701, di cui 7.664 risultati negativi.

Abruzzo: In Abruzzo, dall’inizio dell’emergenza, sono stati registrati 587 casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, anche attraverso l’Istituto Zooprofilattico di Teramo. Le persone decedute sono 33. Rispetto a ieri si registra un aumento di 58 nuovi casi. Sono 218 i pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva (20 in provincia dell’Aquila, 34 in provincia di Chieti, 133 in provincia di Pescara e 31 in provincia di Teramo), 49 in terapia intensiva (6 in provincia dell’Aquila, 6 in provincia di Chieti, 28 in provincia di Pescara e 9 in provincia di Teramo), mentre gli altri 272 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl (9 in provincia dell’Aquila, 47 in provincia di Chieti, 155 in provincia di Pescara e 61 in provincia di Teramo).

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 33 pazienti deceduti: 2 uomini di Crecchio, un uomo e una donna di Ortona, un uomo e una donna di Pianella, una donna di Casoli, una donna di Paglieta, una donna e quattro uomini di Castiglione Messer Raimondo, un uomo di Chieti, un uomo di Collecorvino, un uomo di Pineto, due donne e un uomo di Montesilvano, tre uomini di Pescara, un uomo di Citta’ Sant’Angelo, una donna di Civitella Casanova, un uomo e una donna di Penne, una donna di Alanno, una donna di Loreto Aprutino, un uomo di Roccascalegna, una donna di Torricella Peligna, un uomo di Castel di Sangro, una donna di Silvi e una donna di Guglionesi, in Molise (spettera’ in ogni caso all’Istituto Superiore di sanita’ attribuire le morti al Coronavirus, in quanto si tratta di persone gia’ affette da patologie pregresse). Sono 8 i pazienti clinicamente guariti (che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici); 7 guariti (che hanno cioe’ risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi). Il totale potrebbe essere differente, in quanto alcuni dei pazienti clinicamente guariti sono ancora in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 3.375 test, di cui 2.018 sono risultati negativi. La differenza tra il numero dei test eseguiti e gli esiti, e’ legato al fatto che piu’ test vengono effettuati sullo stesso paziente. Nel totale viene considerato anche il numero degli esami presi in carico e tuttora in corso. Dei casi positivi, 38 si riferiscono alla Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, 102 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 334 alla Asl di Pescara e 113 alla Asl di Teramo. Va precisato che il numero elevato di casi registrati a Pescara e’ anche legato al fatto che al Santo Spirito accedono pazienti provenienti anche da altre aree della regione.

Marche: Sono 268 i tamponi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore, su un totale di 651 analizzati nelle Marche. Lo rende noto il Gores della Regione Marche. I casi positivi salgono a 2.421 su un totale di 6.391 casi testati dall’inizio dell’emergenza. Sono salite a quattro le persone dichiarate guarite, mentre quelle ricoverate sono in tutto 954, di cui 138 in terapia intensiva, 137 in area post critica, 679 in terapia non intensiva. I pazienti dimessi sono 103 (dato in aggiornamento), mentre 1.280 sono i pazienti in isolamento domiciliare. La provincia di Pesaro Urbino resta quella con il maggior numero di casi: 1.249, seguita da Ancona con 676, Macerata con 293, Fermo 113, Ascoli Piceno con 56, ci sono anche 34 casi da fuori regione. Sono infine 4.916 i casi e contatti in isolamento domiciliare, di cui 484 operatori sanitari.

Sicilia: Aumentano negli ospedali siciliani i pazienti affetti da Covid-19. Secondo quanto riferisce la presidenza della Regione, che ogni giorno diffonde il bollettino con i dati sull’emergenza nell’Isola, gli ospedali siciliani al momento ospitano 275 positivi, 21 in piu’ rispetto ai 254 di ieri. Aumentano anche i pazienti in terapia intensiva, passati dai 48 di ieri ai 55 di oggi. In isolamento domiciliare 321 positivi, 26 i guariti. Questa la mappa dei ricoveri nelle nove province: 106 a Catania, 57 a Messina, 37 a Palermo, 21 a Siracusa, 19 a Enna, 15 a Caltanissetta, 13 a Trapani, sei a Ragusa e uno ad Agrigento.