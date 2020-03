Coronavirus, i dati aggiornati dalle regioni: boom di contagi in Friuli Venezia Giulia, aumentano i casi in Calabria e Campania

Sono sempre al rialzo i numeri del coronavirus in Italia. Ecco gli ultimi dati aggiornati comunicati dalle varie regioni italiane.

Toccano quasi quota 600 i casi positivi al coronavirus in Friuli Venezia Giulia, con un incremento mai registrato prima dall’inizio dell’emergenza: sono precisamente 599, +137 in piu’ rispetto alla comunicazione di ieri. Anche i nuovi decessi aumentano: sono 5 in piu’ rispetto a ieri e portano il totale a 36 morti per Covid-19. Sono 11 a Udine, 1 a Pordenone, 24 tra Trieste e Gorizia. Lo rende noto il vicegovernatore con delega alla Salute e alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, dalla sede operativa di Palmanova. Il maggior numero di casi positivi si registra ancora nel territorio udinese (266) e in quello triestino (208); seguono il pordenonese con 97 casi e il goriziano con 28. “In questo quadro severo – commenta – c’e’ anche una notizia confortante che riguarda 4 persone dichiarate clinicamente guarite, ovvero secondo il protocollo del Consiglio superiore di sanita’ si tratta di persone che oltre a non avere piu’ i sintomi del covid-19 sono risultati negativi a due test per il coronavirus Sars-CoV-2 svolti consecutivamente a distanza di 24 ore uno dall’altro e a un terzo effettuato non prima di 7 giorni dal primo riscontro risultato positivo. Il paziente e’ guarito se il Sars-CoV-2 non e’ piu’ rilevabile nei fluidi corporei”. Le altre persone guarite ma su cui non e’ stata registrata clinicamente l’eliminazione del virus, sono 37. Restano in isolamento domiciliare 359 persone; quelle ricoverate nelle strutture ospedaliere sono 134 (+6 rispetto a ieri), di cui 29 in terapia intensiva (numero stabile da ieri).

In Abruzzo, dall’inizio dell’emergenza, sono stati registrati 385 casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, anche attraverso l’Istituto Zooprofilattico di Teramo. Rispetto a ieri si registra un aumento di 122 nuovi casi, il dato più alto mai rilevato. 181 pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva (19 in provincia dell’Aquila, 11 in provincia di Chieti, 123 in provincia di Pescara e 8 in provincia di Teramo), 47 in terapia intensiva (4 in provincia dell’Aquila, 10 in provincia di Chieti, 24 in provincia di Pescara e 9 in provincia di Teramo), mentre gli altri 144 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl (2 in provincia dell’Aquila, 21 in provincia di Chieti, 74 in provincia di Pescara e 47 in provincia di Teramo). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 11 pazienti deceduti: 2 uomini di Crecchio, un uomo e una donna di Ortona, un uomo di Pianella, una donna di Casoli, due uomini di Castiglione Messer Raimondo, un uomo di Chieti, un uomo di Città Sant’Angelo e una donna di Guglionesi, in Molise (spetterà in ogni caso all’Istituto Superiore di sanità attribuire le morti al coronavirus, in quanto si tratta di persone già affette da patologie pregresse); 6 pazienti clinicamente guariti (che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici); 2 guariti (che hanno cioè risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi). Dall’inizio dell’emergenza coronavrus, sono stati eseguiti complessivamente 2409 test, di cui 1395 sono risultati negativi. La differenza tra il numero dei test eseguiti e gli esiti, è legato al fatto che più test vengono effettuati sullo stesso paziente. Nel totale viene considerato anche il numero degli esami presi in carico e tuttora in corso. Dei casi positivi, 25 si riferiscono alla Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, 69 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 223 alla Asl di Pescara e 68 alla Asl di Teramo. Va precisato che il numero elevato di casi registrati a Pescara è anche legato al fatto che al Santo Spirito accedono pazienti provenienti anche da altre aree della regione. Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione.

Nel Lazio si registra oggi un incremento di 99 casi risultati positivi al Covid-19, tra cui anche 3 bambini. Inoltre, sempre oggi, risultano decedute 6 persone, di cui 5 in eta’ molto avanzata o affette da patologie pregresse gravi. Mentre per una di loro, un uomo di 57 anni che era stato trasferito dal Policlinico Casilino allo Spallanzani, non e’ ancora chiaro il quadro clinico. Intanto escono dalla sorveglianza domiciliare 2.565 persone, ovvero hanno terminato la quarantena. E’ quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio, reso noto, al termine della task force regionale dei direttori generali della Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesu’, che si tiene in videoconferenza con l’assessore regionale della Sanita’ e integrazione sociosanitaria Alessio D’Amato. Ad oggi, in totale, nel Lazio sono risultate positive al Covid-19 oltre 823 persone. “Siamo in guerra e stiamo combattendo. Abbiamo messo in campo 5 Covid hospital per un totale di mille posti solo su Roma – commenta l’assessore D’Amato -. L’andamento del trend nella nostra Regione e’ inferiore al 20 per cento, ma nei prossimi giorni ci aspettiamo un lieve incremento. Oggi registriamo un dato ancora costante con 99 casi di positivita’ e 6 decessi. La nuova app della Regione ‘Lazio dr covid’ in collaborazione con i medici di medicina generale, ha gia’ registrato 5.617 utenti ovvero pazienti che hanno scaricato l’applicazione e 649 medici di famiglia collegati. Scaricabile per utenti Android su Play store, a breve anche per utenti Apple”, conclude l’assessore.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali e l’incremento dei posti letto: al policlinico Umberto I, sono operativi i 46 posti dell’Eastman e si sta lavorando per ulteriori 48 posti di malattie infettive nel secondo padiglione che saranno attivati entro il 24 marzo. Al San Giovanni, invece, e’ deceduta una donna di 86 con patologie pregresse. Inoltre, entro il 21 marzo saranno disponibili ulteriori 4 posti di terapia intensiva e ulteriori 20 posti di pneumologia. E ulteriori 20 posti letto di medicina interna a disposizione della rete entro il 29 marzo. All’ospedale Sant’Andrea, dal 21 marzo saranno disponibili ulteriori 10 posti di terapia intensiva. In merito alla situazione del policlinico Gemelli, al Covid hospital 2 Columbus, oggi, sono morti due pazienti: una donna di 72 anni con pregressa patologia oncologica e uomo di 84 anni con patologie pregresse. Al policlinico Tor Vergata continua, invece, lo svuotamento della torre 8 e i trasferimenti dei pazienti del reparto di medicina generale per rendere operativo il Covid hospital 4 Tor Vergata. I primi 40 posti saranno operativi dal 24 marzo. All’ospedale San Camillo sono stati attivati ulteriori 6 posti di terapia intensiva. Per quanto riguarda l’Inmi Spallanzani sono disponibili 24 posti di malattie infettive e 10 posti di terapia intensiva al Covid hospital 3 Casal Palocco. Inoltre, da sottolineare la guarigione dei primi 2 pazienti cinesi. All’ospedale pediatrico Bambino Gesu’ sono risultati positivi al Covid-19 altri due bambini: uno di 8 mesi e un altro di 6 anni, trasferito dalla Regione Marche. Mentre il bambino di 5 mesi, risultato positivo alcuni giorni fa, e’ in buone condizioni. Sempre al Bambino Gesu’ sono disponibili 14 posti di malattie infettive e per la rete regionale 5 posti di terapia intensiva e 6 posti di terapia intensiva Covid-19. Infine, all’universita’ Campus Bio-Medico e’ stato messo a disposizione della rete regionale il sistema di test per immagini tramite intelligenza artificiale delle tac per sospette polmoniti Covid-19.

L’Unita’ di Crisi della Regione Campania comunica che in nottata sono stati esaminati, presso l’ospedale Ruggi d’Aragona 73 tamponi, di cui 11 risultati positivi e per i quali si attende, come di consueto, la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanita’. Il totale complessivo dei positivi in Campania alle ore 16 di oggi e’ di 652. Questo il riparto per provincia: Provincia di Napoli: 358 (di cui: 203 Napoli Citta’, 155 Napoli provincia); Provincia di Caserta: 94; Provincia di Salerno: 92; Provincia di Avellino: 88; Provincia di Benevento: 8 Altri in fase di verifica: 12 Totale deceduti: 17. Totale guariti: 30 (di cui 3 totalmente guariti e 27 guariti “clinicamente” cioe’ divenuti asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata). Tre persone residenti a Sorrento sono risultate positive al tampone per il coronavirus Covid-19. Due sono in isolamento domiciliare mentre una è stata trasferita dall’ospedale di Sorrento a quello di Boscotrecase. “Le raccomandazioni dei giorni scorsi diventano ora un imperativo: restate e casa” dichiara il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo. “Bisogna evitare ogni possibile fonte di contagio, per scongiurare il pericolo che singoli casi sotto controllo possano diventare un focolaio di trasmissione della malattia. C’è bisogno della collaborazione di tutti”, conclude Cuomo.

“In Calabria ad oggi sono stati effettuati 1769 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 169 (+40 rispetto a ieri), quelle negative sono 1600″. Lo ha reso noto la Regione nel consueto bollettino quotidiano sull’emergenza Coronavirus. La mappa del contagio: “Territorialmente, i casi positivi sono cosi’ distribuiti: Catanzaro: 14 in reparto; 5 in rianimazione; 17 in isolamento domiciliare, Cosenza: 24 in reparto; 4 in rianimazione; 7 in isolamento domiciliare; 1 deceduto, Reggio Calabria: 16 in reparto; 4 in rianimazione; 34 in isolamento domiciliare; 2 guariti; 1 deceduto, Vibo Valentia: 5 in isolamento domiciliare, Crotone: 6 in reparto; 28 in isolamento domiciliare; 1 deceduto”. I soggetti in quarantena volontaria sono 5590, mentre superano quota 9.300 le iscrizioni al sito per le persone di ritorno dal Nord.

La direzione medica dell’ospedale Villa Scassi di Genova segnala il decesso di altre tre persone, tutte genovesi, trovate positive al Coronavirus. Si tratta di un uomo di 84 anni ricoverato il 15 marzo nel reparto di osservazione breve intensiva del pronto soccorso, di una donna di 92 anni ricoverata il 13 marzo nel reparto di medicina e di un uomo di 78 anni ricoverato il 14 marzo nel reparto di medicina. Per tutti e tre i pazienti il Covid 19 è stato ritenuto concausa della morte. La Asl 2 Savonese segnala la morte di altre tre persone positive al Coronavirus nelle ultime 24 ore negli ospedali della provincia di Savona. Si tratta di tre uomini di 80, 82 e 92 anni, tutti residenti nel Savonese.

Sei casi di positività al Covid-19 sono stati rilevati al comando di polizia locale di Altamura, in provincia di Bari. Lo ha reso noto la sindaca di Altamura, Rosa Melodia. Del primo agente ammalato si era avuta notizia lunedì dopo il tampone effettuato nei giorni precedenti all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera. Quindi sono stati effettuati i tamponi a circa venti persone, metà dell’organico del comando, e è oggi è arrivato l’esito che è positivo per il comandante e per altri quattro agenti, oltre al primo caso. Tutte le persone positive sono a casa, in isolamento domiciliare e con sorveglianza sanitaria del dipartimento di prevenzione della Asl. La sindaca Melodia si è messa in quarantena precauzionale e si sottoporrà al tampone. In questa fase di emergenza una pattuglia è arrivata dalla polizia metropolitana per effettuare i controlli stradali sull’osservanza delle disposizioni per il contenimento del coronavirus.

Continua la riorganizzazione del sistema sanitario anche in Umbria per far fronte all’emergenza sanitaria legata al coronavirus. Mentre i numeri della regione sono ancora sotto controllo, con 334 casi complessivi e 90 ricoverati – dei quali 21 in terapia intensiva – ci si muove per far fronte a un eventuale aumento dei pazienti. Il picco dei contagi, secondo gli esperti, è atteso infatti nel giro di una settimana, mentre sono arrivati i primi quattro pazienti provenienti dalla Lombardia attraverso la Centrale remota operazioni soccorso sanitario (Cross). Sono 35 i nuovi posti letto di terapia intensiva realizzati per accogliere pazienti affetti da Covid-19, che vanno ad aggiungersi alle 69 terapie intensive degli ospedali della Regione. Dieci di questi sono allestiti al Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove e’ stata liberata un’ala precedentemente riservata a uffici, 6 a Terni, 4 a Citta’ di Castello, 3 a Gubbio-Branca, 3 a Foligno e 8 a Pantalla. E proprio l’ospedale di Pantalla, scelto dalla Regione come Covid-hospital, da ieri e’ operativo e ha accolto i primi 8 pazienti mentre altri 3 sono in arrivo, come ha comunicato l’assessore regionale alla Salute, Luca Coletto.