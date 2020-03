Coronavirus, i dati aggiornati dalle regioni: in Friuli Venezia Giulia 347 casi positivi, aumentano i casi in Sardegna, focolaio in casa di riposo nelle Marche

Arrivano gli ultimi dati aggiornati dalle regioni sui numeri del coronavirus, che purtroppo continua a fare nuove vittime e nuovi contagi.

Salgono a 347 i casi positivi al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia, con un aumento di 46 persone rispetto all’ultima comunicazione di ieri. Si registra anche un decesso in piu’, che porta il numero complessivo di persone morte per Covid-19 a 14; sono invece 17 le persone clinicamente guarite. I deceduti, tutti con pluripatologie, sono uno di Pordenone, due dell’area udinese e 11 di Trieste. Ad aggiornare sulla situazione, con i dati rilevati alle ore 12 di oggi, e’ la Regione attraverso il vicegovernatore con delega alla Salute Fvg, Riccardo Riccardi, dalla sede della Protezione Civile a Palmanova. Riccardi rende noto che salgono a 98 i ricoverati nei reparti di infettivologia nelle strutture ospedaliere della regione, di cui 13 in terapia intensiva. Finora sono stati effettuati 3.558 tamponi.

In Abruzzo, dall’inizio dell’emergenza, sono stati registrati 137 casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara. Sono 72 i pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 28 in terapia intensiva, mentre gli altri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione. Dall’inizio dell’emergenza coronavirus, il laboratorio di Pescara ha eseguito 1419 test, di cui 671 sono risultati negativi. La differenza tra il numero dei test eseguiti e gli esiti, è legato al fatto che più test vengono effettuati sullo stesso paziente. Nel totale viene considerato anche il numero degli esami presi in carico e tuttora in corso. Dei casi positivi, 15 si riferiscono alla Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, 30 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 82 alla Asl di Pescara e 10 alla Asl di Teramo. Il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione Abruzzo precisa che il numero elevato di casi registrati a Pescara è anche legato al fatto che al Santo Spirito accedono pazienti provenienti anche da altre aree della regione.

Sono 79 i nuovi casi di positivi al coronavirus nel Lazio. Lo comunica su Facebook l’assessorato alla Sanità della Regione. In particolare la Asl Roma 1 ha registrato 4 nuovi casi positivi, 159 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Dal 17 Marzo disponibili ulteriori 8 posti di pneumologia al San Filippo Neri. Si evidenzia un grande incremento delle donazioni di sangue: raccolte ieri 290 sacche rispetto ai 40 di media. Nella Asl Roma 2 sono stati individuati 8 nuovi casi positivi e 36 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Asl Roma 3 registra 7 nuovi casi positivi e 140 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare, Asl Roma 4 comunica 3 nuovi casi positivi e 115 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Blocco accettazioni Rsa Civitavecchia in attesa esito dei tamponi. Asl Roma 5 segnala 10 nuovi casi positivi e 241 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Dal 28 Marzo disponibili ulteriori 6 posti di terapia intensiva a Tivoli e 4 a Colleferro. Nella Asl Roma 6 ci sono 17 nuovi casi positivi e 75 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Disponibili 20 ulteriori posti letto all’Ospedale dei Castelli dal 20 Marzo. La Asl Frosinone registra 11 nuovi casi positivi e un decesso: si tratta di una donna di Ceprano di 79 anni con patologie preesistenti, una persona è uscita dalla sorveglianza domiciliare. Sospesa accettazione alla Rsa San Raffaele di Cassino per attesa esito indagine epidemiologica. La Asl di Latina registra 10 nuovi casi positivi e 173 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Dal 23 Marzo disponibili ulteriori 12 posti di malattie infettive. La Asl Rieti segnala un nuovo caso positivo e 13 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Da domani disponibili ulteriori 11 posti di terapia intensiva. Infine la Asl Viterbo registra 8 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 79 anni con patologie preesistenti e 95 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Sono complessivamente 77 i casi di positivita’ al Covid-19 accertati in Sardegna. E’ quanto emerge dall’ultimo aggiornamento dell’Unita’ di crisi regionale. Sono in tutto 613 i test eseguiti, dei quali 515 negativi e 21 ancora in corso di accertamento. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 16, mentre sono 59 le persone positive al coronavirus in isolamento domiciliare. Due i decessi nell’Isola, un uomo di 42 anni e uno di 81. Dei 77 casi di positivita’ sono 41 le persone asintomatiche. Il dato territoriale rileva complessivamente 18 casi Covid+ nella Citta’ metropolitana di Cagliari, 3 nel Sud Sardegna, 2 a Oristano, 19 a Nuoro e 35 a Sassari.

Ventinove ospiti della casa di riposo di Cingoli, nelle Marche, sono risultati positivi al Coronavirus. Lo rende noto il Comune, a cui l’Asur ha comunicato la positivita’. Il tampone per i 29 e’ stato eseguito nella giornata di ieri e i risultati sono arrivati oggi, mentre altri 5 casi (piu’ una donna, che ora e’ ricoverata nell’ospedale Covid di Camerino) sono risultati positivi nei giorni scorsi. I familiari possono rivolgersi per le informazioni che li riguardano, in stretta aderenza alla riservatezza delle informazioni personali, ai numeri 3296176189 – 3313916158, in uso all’assessore Martina Coppari e inoltre al sindaco Michele Vittori e al vicesindaco Filippo Saltamartini.

“In Veneto verranno attivati centri Covid-19 in ogni provincia”. E’ l’annuncio di Luca Zaia, fatto nel corso del punto stampa giornaliero, dalla sede della Protezione civile di Mestre. Negli ospedali saranno quindi attrezzati 1.300, altri 212 posti in pneumatologia e ulteriori 206 nel reparto di terapia intensiva. E poi 700 nei vecchi ospedali dismessi, in fase di riapertura per un totale di 3 mila nuovi posti letto. Un numero che deriva dai 1.777 posti per le malattie infettive, 825 per la terapia intensiva e 383 per la semi intensiva respiratoria. “Fra 4, 5 giorni vi diremo se le restrizioni che abbiamo messo in atto hanno dato i risultati sperati. L’alternativa al contenimento e’ il coprifuoco. L’invito e’ sempre lo stesso: rimanete a casa”, ha continuato il Governatore veneto. Infine: “Ho dato mandato a tutte le Spisal venete affinche’ da domani si facciano controlli a tappeto in tutte le aziende per verificare il rispetto delle misure di sicurezza per i lavoratori”.

Sono saliti a 56 i casi positivi al Covid19 in Valle D’Aosta. Di questi 16 sono ricoverati in ospedale, 40 assistiti a domicilio. I tamponi effettuati sono 273, di cui 115 negativi e 101 in attesa. Le persone in isolamento domiciliare sono 805.

Questo il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato alle ore 12 di oggi (domenica 15 marzo), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.Dall’inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) sono 2.452, sono stati trasmessi all’Istituto superiore di sanità, invece, 188 campioni (32 più di ieri).

Risultano ricoverati 71 pazienti (sedici a Palermo, trentatrè a Catania, sette a Messina, uno a Caltanissetta, due ad Agrigento, due a Enna, sei a Siracusa e quattro a Trapani) di cui 15 in terapia intensiva, mentre 108 sono in isolamento domiciliare, sette sono guariti (due a Palermo e Agrigento, uno a Enna, Messina e Ragusa) e due deceduti. Il prossimo aggiornamento avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.

“In Sicilia ci prepariamo al peggio”. Lo ha detto il governatore siciliano nello Musumeci intervenendo a Mezz’ora in più su Rai3. “Anche se fino a questo momento la diffusione appare contenuta – dice – con 188 positivi e 71 ricoverati, di cui 15 in terapia intensiva e due decessi”. “E’ chiaro che bisogna essere preparati al peggio – dice – abbiamo già preparato reparti da convertire per realizzare 1.000-1.500 posti per ospedalizzazione ordinaria e 200 posti per terapia intensiva”.