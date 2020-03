Coronavirus, De Micheli: “Se serviranno pronti a nuove restrizioni”

“Più che un blocco è la riduzione al minimo essenziale del trasporto come previsto dal decreto del governo, con l’eccezione di motivi di lavoro urgenti, salute e situazioni improrogabili“: lo afferma il Ministro alle Infrastrutture, Paola De Micheli, riferendosi al blocco dei collegamenti con la Sicilia, in un’intervista a Repubblica, difendendo la misura in nome dell’articolo 32 della Costituzione sul diritto alla salute, e non nega la possibilità di altre misure più restrittive da parte del governo per arginare il contagio da Coronavirus. “ll muro diventerebbe inevitabile se mancasse la consapevolezza delle persone a rispettare a queste regole” ha spiegato, aggiungendo: “Potremmo studiare ulteriori restrizioni. Cercando un equilibrio con i diritti dei cittadini, equilibrio che però corre sul filo tra le decisioni del governo e la consapevolezza del momento da parte di ognuno“.