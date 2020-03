Roma, 4 mar. (Adnkronos) – Sul Coronavirus “è giusto che ci sia una cabina nazionale col governo, le regioni e le autorità sanitarie nazionali. Ci adegueremo alle indicazioni che arrivano, è un’emergenza nazionale ed è giusto che sia affrontata in maniera omogenea e coordinata per aree territoriali con una cabina di regia unica” . Lo dice Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente Anci, arrivando a Palazzo Chigi per l’incontro con il premier, Giuseppe Conte.