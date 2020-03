Coronavirus, Decathlon dona 10mila maschere da snorkeling alle regioni italiane

Decathlon Italia ha deciso di donare 10 mila maschere da snorkeling ‘Easybreath’ alle Regioni italiane. Lo rende noto la stessa azienda. La decisione, si legge in una nota, e’ stata presa nel corso di “una emergenza sanitaria quale quella in corso per Covid-19 e in carenza estrema di presidi respiratori ordinari, nell’attesa dei test e delle sperimentazioni in corso presso il Politecnico di Milano e sulla base delle risultanze del brevetto della Societa’ Isinnova”. “In queste ore – spiega Decathlon – stiamo predisponendo le spedizioni delle 10.000 maschere Easybreath ai riferimenti indicati dalle Regioni, che ne definiranno la ripartizione sul territorio secondo necessita’. Suggeriamo a quanti (enti e privati) ci stanno scrivendo in queste ore, di prendere contatto con i propri riferimenti territoriali per conoscere le modalita’ di ripartizione”.