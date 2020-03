Coronavirus: in Italia più del 20% dei morti di tutto il mondo

Due decessi su dieci collegati al Coronavirus sono avvenuti in Italia: lo si è rilevato nell’aggiornamento “Coronavirus: quello che c’è da sapere”, pubblicato dall’Istituto Malattie Infettive Spallanzani il 12 marzo, e basato su dati dello European Centre for Disease Prevention and Control e della Protezione Civile.

I 1.016 morti del nostro Paese rappresentano infatti il 21% delle circa 5.000 persone decedute a livello mondiale con diagnosi di Covid-19.

La nostra percentuale, in continua crescita, ci rende secondi solo alla Cina, che conta l’66% dei decessi (percentuale in continua diminuzione), ovvero 3.172. Seguono l’Iran con il 7,4% di decessi (354) e la Corea del Sud con 1,4% (66).