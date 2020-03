Roma, 22 mar. (Adnkronos) – “Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali”. E’ quanto stabilito nell’ultimo Dpcm del governo per contenere il Covid-19 pubblicato questa sera in GU.