Coronavirus: Del Bono a Regione, ‘diteci dove vanno 48 medici volontari in arrivo’

Milano, 30 mar. (Adnkronos) – Brescia ha bisogno dei medici reclutati dalla Protezione Civile. E il sindaco, Emilio Del Bono, torna a chiedere alla Regione Lombardia dove saranno dislocati quelli che arriveranno.

“Non ho capito – dice in un video – dove sono finiti i 14 della settimana scorsa e pongo in anticipo il tema: arriveranno in settimana altri 48 operatori sanitari. Vorrei sapere dove saranno dislocati, in quali province e ospedali”. Il primo cittadino di Brescia, una delle città più colpite dai contagi da coronavirus, con 8.664 casi, fa presente che all’ospedale civile di Brescia “la terapia intensiva aveva acquisito ulteriori 13 posti e non è stato possibile attivarla per mancanza di medici e infermieri”.