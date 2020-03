Il Coronavirus e il delirio fascista del sindaco di Messina: “Vi rimetto la tessera del pane del ventennio”

Sembrano quasi deliranti le parole di Cateno De Luca, sindaco di Messina, in un posto pubblicato sulla propria pagina Facebook. “ISTITUISCO LA TESSERA DEL PANE DEL VENTENNIO SE NON LA SMETTETE DI BABBIARE OGNI GIORNO NEI SUPERMERCATI!” scrive il primo cittadino messinese. “CON I DRONI ABBIAMO CENSITO QUESTA SITUAZIONE ED ORA VI FACCIO MULTARE! LA DOMENICA GENERI ALIMENTARI APERTI! Intanto la Prefettura ha chiarito che la domenica tutti i generi alimentari e supermercati e centri commerciali DEVONO STARE APERTI! (Leggi nota in allegato) Noi avevamo ragione a stabilire l’apertura anche festiva!“.

“Riepiloghiamo – si legge sul post -: generi alimentari (a prescindere dalla dimensione) aperti dal lunedì al sabato dalle ore 7:00 alle ore 18:00 e la domenica dalla pre 7:00 alle ore 13:00. L’ordinanza del Presidente MUSUMECI che disponeva la chiusura domenicale non è più efficace. STASERA NE PARLEREMO ALLE ORE 18:45 in diretta FB pagina De Luca Sindaco di Messina ed in contemporanea su RTP canali 17, 117, 646 e 868 e su TCF canale 113. STATE A CASA E NON USCITE!”, conclude De Luca.