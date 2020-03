Coronavirus, Di Maio: “Il contagio va contenuto o potremo non rispondere alle esigenze di terapia intensiva”

“Se il contagio si propaga troppo, potremo non riuscire a soddisfare esigenze di terapia intensiva” queste le parole del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio durante la conferenza stampa per illustrare alcune proposte di rilancio economico per l’Italia in risposta all’emergenza Coronavirus presso la sala Nassirya del Senato.

DI BERARDINO: “ESTENDERE LE MISURE ANCHE FUORI DALLE ZONE ROSSE”

“Gli effetti della diffusione del Coronavirus rischiano di essere molto pesanti per il mondo del lavoro anche fuori dalle zone rosse. Per questo nell’incontro in videoconferenza avuto nel pomeriggio con il Ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, come Regione abbiamo chiesto interventi specifici per salvaguardare i posti di lavoro, il reddito e la tenuta delle attivita’ produttive”. Cosi’ in una nota Claudio Di Berardino assessore al Lavoro, Scuola e Formazione della Regione Lazio. “Nello specifico si tratta di estendere la cassa integrazione in deroga – continua -: lo strumento per la nostra regione si rende necessario non solo per il settore turistico in senso ampio, ma anche per tutto il comparto del trasporto aereo e al suo indotto compresi i servizi di handling. Altro tema e’ quello relativo al sostegno al reddito per coloro che sono impegnati nel settore della formazione, comprensivo degli enti di formazione e delle cooperative sociali legate all’assistenza scolastica. Abbiamo inoltre posto all’attenzione del Ministro il tema dei congedi parentali e delle tutele da riconoscere ai lavoratori stagionali in termini di allungamento del trattamento di disoccupazione. Confidiamo che i criteri di riparto delle risorse che mettera’ in campo il Governo saranno quanto piu’ oggettivi e direttamente proporzionali alle effettive ripercussioni, in modo da dare risposte necessarie dove e quanto serve”.