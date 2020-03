Coronavirus: D’Incà, ‘finora al Veneto 5 mln prodotti contrasto Covid’

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – “Finora al Veneto sono stati consegnati oltre 5 milioni di prodotti tra dispositivi e apparecchiature, per il contrasto al Coronavirus. Tra i prodotti ‘consumabili’ ci sono 4 milioni 925 mila mascherine, 317 mila guanti, 11 mila 680 tute, 6 mila 867 visiere e 1300 tamponi, mentre tra i 1.682 ‘non consumabili’ 529 pompe, 550 occhiali, 347 laringoscopi, 115 monitor e 141 ventilatori polmonari”. Lo sottolinea Federico D’Incà, Ministro per i Rapporti con il Parlamento, in base ai dati forniti dalla Protezione Civile Nazionale relativi ai prodotti distribuiti nelle regioni italiane.