Coronavirus, è ufficiale: lockdown totale per Lombardia e altre 11 province, scuole chiuse fino al 3 aprile. Tutte le misure del nuovo Decreto

E’ stato approvato il nuovo decreto per contenere l’emergenza coronavirus in Italia: si tratta di misure molto forti ma necessarie per arginare un’epidemia che sta avendo effetti pesantissimi sull’Italia. Sono vietati gli spostamenti in uscita e in entrata nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria. Tra le altre misure, continua la chiusura delle scuole, c’è il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus, sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina e tutte le manifestazioni organizzate.

Ecco il testo integrale: Decreto per l’emergenza coronavirus.