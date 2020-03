Coronavirus: dl, Inail potrà assumere 200 medici specialisti e 100 infermieri

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – Più camici per l’Inail. Il decreto legge per far fronte all’emergenza coronavirus che è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale prevede che l’Inail possa assumere “un contingente di 200 medici specialisti e di 100 infermieri” conferendo “incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020”. Alla copertura degli oneri, pari a 15.000.000 euro, “si provvede a valere sul bilancio dell’Istituto, sulle risorse destinate alla copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali”. Gli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto sono pari a 7.725.000 euro per l’anno 2020.