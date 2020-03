Coronavirus, docente siciliano contagiato a Udine: aveva partecipato a un convegno, decine di professori contagiati in tutta Italia

Nuovo caso di coronavirus in Sicilia, a essere coinvolto è un noto professore della Facoltà di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria il quale è risultato positivo al Sars-Cov-2.

Il docente, pur insegnando a Reggio Calabria, è siciliano. Da quanto si apprende nelle nelle ultime settimane non ha frequentato le sedi reggine dell’ateneo, ma per precauzione è scattato il sistema di prevenzione al punto che il direttore del dipartimento di Agraria, dott. Giuseppe Zimbalatti, ha inviato una comunicazione a tutti i colleghi invitando coloro i quali avessero avuto contatti con il docente positivo al Coronavirus nelle ultime due settimane, a “comunicarlo tempestivamente al proprio medico di famiglie, come da linee guida ufficiali emanate dagli organi preposti“.

L’allerta interessa invece il Nord Italia: il contagio si è verificato a Udine dove, in data 20 e 21 Febbraio presso la prestigiosa sede settecentesca di Palazzo Garzolini di Toppo Wassermann, si è tenuto un importante convegno internazionale di agronomi intitolato “Sistemi rurali resilienti e sostenibili: dall’azienda al territorio“. Durante il convegno sono stati contagiati decine di docenti universitari di tutt’Italia, soprattutto del Friuli Venezia Giulia dove sono già stati accertati numerosi casi collegati al convegno.