Coronavirus: donazione di 1.000 mascherine chirurgiche in cotone alla FIMMG di Napoli

«Vogliamo ringraziare la coordinatrice provinciale di Italia Viva Barbara Preziosi per il gesto di grande solidarietà che ha avuto nei confronti dell’intera categoria. Un gesto molto concreto che ha per noi anche un alto valore simbolico. In questo momento di crisi sentire che una parte della politica ci sostiene con atti concreti ci aiuta anche da punto di vista morale». Così Luigi Sparano e Corrado Calamaro (Fimmg Napoli) commentano la donazione di 1.000 mascherine chirurgiche in cotone da parte della coordinatrice provinciale di Italia Viva Barbara Preziosi.

Ad occuparsi di prendere il materiale e consegnarlo personalmente ai colleghi della medicina generale è stato il presidente dei Medici di Napoli e segretario generale FIMMG Silvestro Scotti. Le mascherine sono già negli studi di centinaia di medici di famiglia di Napoli e della provincia e serviranno anche a proteggere la salute di centinaia di migliaia di pazienti a rischio, i più vulnerabili alle insidie del Covid-19.