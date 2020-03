Coronavirus, D’Urso e Salvini recitano “l’Eterno riposo” in tv e sui social scoppia la polemica: “Dovreste vergognarvi, insulto alla memoria dei morti”

Barbara D’Urso ha recitato la preghiera dell'”Eterno riposo” in tv per le vittime del coronavirus e Matteo Salvini, ospite della sua trasmissione ‘Live Non è la D’Urso’ su Canale 5, si è associato alla preghiera. “Io lo posso recitare – dice la conduttrice – perché tanto tutte le sere io faccio il rosario, non me ne vergogno, anzi sono orgogliosa di dirlo. L’Eterno riposo, dona loro, o Signore, e splenda ad essi la Luce perpetua. Riposino in pace. Amen“. “Siamo in due Barbara“, la replica di Salvini, che poi ha recitato a sua volta la preghiera.

Sui social il video della preghiera televisiva è diventato virale e sono esplosi i commenti, la maggior parte dei quali di condanna, se non di insulto.”E con questi due che recitano insieme l’Eterno riposo in tv, abbiamo visto tutto. Chiedo scusa ai morti“, scrive Selvaggia Lucarelli. E sotto, Claudio Carrara di Brescia commenta: “Mio padre è morto in ospedale a Bg il 10/3… da solo, come ahimè tutti i positivi #Covid_19. questo squallido teatrino è un insulto alla sua memoria! Con che coraggio! Barbara D’Urso e Matteo Salvini dovreste vergognarvi! Non ci sono parole allo schifo!” “Sono basito e scandalizzato. Spero che non corrisponda a realtà ma sembrerebbe che #Salvini e la D’Urso abbiano pregato assieme in diretta su Canale 5. Io credo che questa assurda deriva populista vada fermata, non è possibile sopportare ulteriormente questo indecoroso spettacolo“, twitta lo scrittore Eugenio Cardi.

Non mancano le battute, come quella dell’account satirico ‘Il rutto sovranista’: “Dopo la preghiera in diretta con Barbara D’Urso, Salvini domenica prossima si cimenterà in due miracoli: trasformare l’acqua in vino e le cazzate in voti“. Il direttore di ‘Wired’ Federico Ferrazza, cinguetta preoccupato: “Barbara D’Urso e Matteo Salvini hanno recitato in diretta tv l’Eterno Riposo, la preghiera per i defunti dei cattolici. Che qualunque dio ci protegga“. “Adesso con la religione hanno passato il limite, io sono cattolica e sono furiosa per l’uso strumentale che ne viene fatto da costoro, ma aspetto ‘I mulini del Signore macinano lentamente, ma macinano molto fine’ diceva mia nonna…”, scrive tale Milady.