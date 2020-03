Coronavirus e animali: “Non abbandonateli, non sono contagiosi e non possono infettarvi”

“Non abbandonate gli animali”. Lo chiede, in un videomessaggio, l’on. Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’’Ambiente, che mette i volontari di LEIDAA a disposizione “di tutti coloro che convivono con un animale d’affezione e oggi si trovano in quarantena, in isolamento domiciliare o ricoverati”.

“Fortunatamente – afferma l’ex ministro – non è vero che sono in aumento gli abbandoni di cani e di gatti, perché gli italiani amano i loro piccoli amici e l’ultima cosa che vogliono è separarsene. Vero è che tante famiglie vivono situazioni di gravi difficoltà, di sofferenza, e che ci sono moltissime persone impossibilitate ad accudire i loro animali”

La presidente di LEIDAA risponde positivamente alla richiesta di sostegno da parte della Protezione civile: “Sento la responsabilità, in questo momento così difficile, di mettermi a disposizione del Paese e in particolare di tutti coloro che convivono con un animale d’affezione e oggi si trovano in quarantena, in isolamento domiciliare o ricoverati. Faremo tutto il possibile perché i nostri amici animali non debbano pagare alla sofferenza un ingiusto tributo. Come la Protezione civile ha chiesto di fare alle organizzazioni animaliste nazionali, metto a disposizione la rete della mia associazione per attività di supporto a chiunque, per qualsiasi motivo connesso con la presente emergenza, non possa accudire i propri animali d’affezione. Parliamo ad esempio della necessità di trovare ricoveri temporanei, di ricevere cure veterinarie, cibo o medicinali”.

Il messaggio è semplice e chiaro: “Non abbandonate gli animali, non sono contagiosi, non possono infettarvi. Se per qualsiasi ragione connessa con l’epidemia non riuscite a gestirli, ci pensiamo noi. In queste ore stiamo comunicando alla Protezione civile, che li invierà alle Regioni e all’Associazione nazionale Comuni d’Italia, gli elenchi dei nostri volontari, preparati, autorizzati e disponibili ad aiutare chi non è in grado di accudire il proprio animale. La Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente ed io siamo a disposizione di tutti coloro che si trovano in una situazione di emergenza: telefonate alla nostra sede centrale 02.94351244 e risponderemo alle vostre domande, oppure consultate il nostro sito www.leidaa.info”.

“I nostri amici a quattro zampe – conclude l’on. Brambilla – non trasmettono il coronavirus, non rappresentano un pericolo. Semmai una grande, preziosa risorsa. Ci danno conforto, affetto, serenità, oggi più che mai. Restate a casa e teneteli con voi. Se non potete, non abbandonateli. Chiedete aiuto”.