Coronavirus: Easyjet mette a terra tutta la flotta

A seguito delle restrizioni di viaggio “senza precedenti imposte dai governi“, in risposta alla pandemia del Coronavirus e “dell’implementazione di regimi di confinamento in molti Paesi europei“, Easyjet ha messo oggi a terra la sua intera flotta di aerei.

In questa fase – specifica una nota della compagnia aerea – non è possibile stabilire con certezza una data di ripresa dei voli commerciali. In ogni caso “continueremo a monitorare regolarmente le normative e lo stato della domanda e forniremo un aggiornamento al mercato non appena possibile“.