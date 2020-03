Coronavirus, Moody’s: “L’economia italiana è probabilmente in recessione”, -0,5% Pil per il 2020

“L’economia italiana è probabilmente in recessione”. Lo scrive Moody’s prevedendo una probabile contrazione del Pil nel primo trimestre, e tagliando – nello scenario di base dell’evoluzione del coronavirus – a -0,5% la stima di crescita per il 2020, dal precedente +0,5%. Nello scenario peggiore, che prevede un impatto piu’ prolungato del coronavirus, la stima per l’economia italiana arriva a -0,7%.

Non solo. Con la diffusione sempre più ampia del coronavirus “i rischi di recessione globale sono aumentati”. A lanciare l’allarme e’ l’agenzia di rating Moody’s, avvertendo che “più lungo l’impatto sull’attività economica, più sarà dominante uno shock di domanda che porterebbe a dinamiche recessive“. Moody’s ha tagliato la stima di crescita globale per il 2020 al 2,1% da 2,4% di febbraio. In uno scenario di impatto economico piu’ prolungato del virus, la stima scende a 1,4%.