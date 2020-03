Coronavirus: efficace farmaco usato per combattere i sintomi influenzali

Le autorità sanitarie cinesi hanno reso noto che un nuovo farmaco usato in Giappone per combattere i sintomi influenzali è efficace contro il Coronavirus. Il prodotto è stato sviluppato da Fujifilm (che dopo l’annuncio ha visto il suo titolo sospeso per eccesso di rialzo, con un +15,42% sulla Borsa di Tokyo): “Ha un alto grado di sicurezza ed è chiaramente efficace nel trattamento“, ha spiegato Zhang Xinmin, responsabile del ministero per la Scienza cinese.

Studi clinici sul favipiravir, il principio attivo del medicinale Avigan di Fujifilm, hanno dato “risultati molto buoni” per trattare il Coronavirus. I test sono stati effettuati su 340 pazienti a Wuhan e Shenzhen: i soggetti a cui è stato somministrato il farmaco sono risultati negativi al virus in 4 giorni, rispetto a una media di 11 giorni per altri farmaci. Inoltre all’esame dei raggi X le condizioni dei polmoni sono migliorate nel 91% dei casi.