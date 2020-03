Coronavirus, presentato emendamento al Senato per chiedere tamponi a tappeto in tutta Italia

In merito all’emergenza coronavirus, stamattina Forza Italia ha presentato al Senato un emendamento in cui viene chiesto al Governo di fare tamponi a tappeto a tutta la popolazione, sull’esempio della Corea del Sud. Se venisse approvato, ogni città italiana avrebbe tutti i suoi laboratori in grado di eseguire prestazioni di biologia molecolare autorizzati a fare tamponi per rilevare il coronavirus.

Ecco il testo dell’emendamento relativo al decreto-legge del 17 marzo 2020, n.18.

“All’Articolo 3, introdurre le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente lettera: «c) la situazione di emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19 richieda l’incremento nel territorio regionale del numero di test per la ricerca del virus SARS-CoV-2. In tal caso, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie, individuano tra le strutture sanitarie già accreditate con il Servizio Sanitario Regionale per la branca di Medicina di Laboratorio, quelle dotate dei requisiti per l’esecuzione di prestazioni di biologia molecolare, necessari per poter effettuare i test per la ricerca del virus SARS-CoV-2, le cui modalità operative di erogazione e il costo per l’acquisto delle stesse saranno stabiliti, in un protocollo d’intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, ai fini della stipula del contratto ex art. 8 quinquies del D.Lgs. n.502/92 e s.m.i.; »

b) al comma 2, dopo le parole «del medesimo decreto legislativo» aggiungere le parole: «con le stesse modalità di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1. »”