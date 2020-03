Coronavirus, l’emergenza in Cina è finita: a Wuhan l’8 Aprile termina la quarantena di massa, l’Hubei revoca le restrizioni da domani

In Cina nelle ultime 24 orei nuovi casi di Coronavirus sono saliti a 78, di cui uno a Wuhan – dopo 5 giorni consecutivi senza contagi – e 74 importati dall’estero.

Secondo i dati della Commissione sanitaria nazionale, i nuovi contagi di ritorno sono stati 31 a Pechino, 14 nel Guangdong, 9 a Shanghai, 5 nel Fujian, 4 a Tianjin, 3 nel Jiangsu, 2 sia nello Zhejiang e nello Sichuan, e 1 ciascuno per Shanxi, Liaoning, Shandong e Chongqing (427 in totale).

I 7 nuovi decessi sono stati tutti registrati a Wuhan, focolaio della pandemia.

Pechino ha imposto duri controlli e dirottato tutti i voli internazionali in arrivo su altre città cinesi.

Il totale dei casi nel Paese risulta pari a 81.171 e quello dei morti è pari a 3.277, solo 7 in più rispetto a domenica.

In considerazione del miglioramento della situazione, la provincia di Hubei revocherà a partire da domani le restrizioni in entrata e in uscita imposte per contenere la diffusione del nuovo coronavirus.

Inoltre, verrà revocata il prossimo 8 aprile la quarantena di massa alla quale è stata sottoposta la città di Wuhan, epicentro della diffusione del coronavirus nella provincia di Hubei, nella Cina centrale: è quanto si legge sul sito del governo provinciale, dove si spiega che sarà possibile entrare e uscire da Wuhan.

Dopo mesi di chiusura a causa dell’epidemia, in Cina ha riaperto al pubblico una delle sezioni della Grande Muraglia più visitate dai turisti, quella di Badaling, non lontano dalla capitale cinese: lo hanno reso noto i funzionari locali in un post su Weibo, la piattaforma social più popolare in Cina. La riapertura al pubblico comincia oggi e sarà parziale.

Per potere accedere alla muraglia occorrerà prenotare i biglietti on line e presentare il codice verde sanitario che attesta la non positività al virus. Durante la visita sarà obbligatorio indossare una mascherina e mantenere la distanza di almeno un metro dalle altre persone.