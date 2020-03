“Forse e’ stato consentito a 100 mila persone di uscire da zone infette” e tornare al Sud. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ospite in collegamento con la trasmissione ‘Mezz’ora in piu” su Rai3. Secondo Emiliano, l’esodo e’ stato innescato quando “la Regione Lombardia in autonomia ha deciso di chiudere universita’ e scuole”.