Coronavirus: Enria, ‘nostre misure per consentire a banche di fornire sostegno’**

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – “A differenza della crisi finanziaria del 2008, questa volta le banche non sono all’origine del problema. Ma dobbiamo assicurarci che possano far parte della soluzione. A tal fine, le nostre misure per mitigare il rischio di credito mirano a consentire alle banche di continuare a fornire sostegno finanziario a famiglie, piccole imprese e alle imprese più colpite dall’attuale situazione economica” che si è determinata con l’emergenza coronavirus. Ad affermarlo è Enrico Enria, il responsabile vigilanza della Bce.