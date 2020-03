Coronavirus, l’epidemia dilaga in Svizzera: segnalati casi in 20 cantoni

Sono 228 i casi confermati di Coronavirus in Svizzera, su 264 persone risultate positive: lo ha reso noto l’Ufficio federale della sanità pubblica, precisando che ieri i casi confermati erano 181.

Si registra un solo decesso, quello di una 74enne morta il 5 marzo al Centro ospedaliero universitario di Losanna.

Segnalati casi in 20 cantoni: Appenzello Esterno, Argovia, Basilea Campagna, Basilea Città, Berna, Friburgo, Ginevra, Giura, Grigioni, Lucerna, Neuchâtel, San Gallo, Soletta, Svitto, Ticino, Turgovia, Vaud, Vallese, Zugo e Zurigo.

Non risultano ancora contagi in 6 cantoni: Appenzello Interno, Glarona, Obvaldo, Nidvaldo, Sciaffusa e Uri.