Coronavirus, epidemia in Europa: in Francia 11 morti e oltre 700 casi confermati

In aumento i contagi e i decessi da Coronavirus in Francia: i morti sono saliti a 11 (ieri erano 9), mentre il numero di contagiati è salito di oltre cento unità in 24 ore, da 613 a 716, secondo quanto hanno reso noto le autorità sanitarie.

Il numero di contagi da nuovo Coronavirus ha superato quota 7.300 in Europa, raddoppiando in 3 giorni.

Oltre a Italia, Francia, Regno Unito, Spagna e Paesi Bassi hanno registrato i maggiori incrementi in un singolo giorno. Nel continente sono oltre 30 i Paesi raggiunti dall’epidemia, in dieci di questi si registrano almeno cento contagi ciascuno. Secondo i dati pubblicati dal New York Times, Germania, Francia e Spagna hanno registrato ieri oltre 1.700 casi, rispetto a meno di 1.200 di giovedì. In Svizzera, i contagi sono raddoppiati per arrivare a oltre 200.