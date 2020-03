Coronavirus: epidemia fuori controllo in Iran, 194 morti e 6.566 contagi. Sospesi tutti i voli con l’Europa

Si aggrava sempre più il bilancio dell’epidemia di nuovo coronavirus in Iran: i morti sono 194, di cui ben 49 nelle ultime 24 ore, e i contagi totali sono 6.566, 743 nell’ultimo giorno.

Solo nella capitale Teheran si contano circa 1800 casi.

Il portavoce del ministero della Sanità ha esortato la popolazione a non recarsi nelle province più colpite e di cercare di stare il più possibile in casa. Il portavoce ha inoltre reso noto che sarebbero 2134 le persone che sono guarite e sono state dimesse dagli ospedali.

Nell’ambito delle misure per contrastare la diffusione del coronavirus, l’Iran ha sospeso tutti i voli con l’Europa: lo ha reso noto su Twitter l’agenzia iraniana Irna.