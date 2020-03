Coronavirus, come si evolverà l’epidemia? Quando si avrà il picco in Italia? Tre gli scenari possibili

Come si evolverà l’epidemia di nuovo coronavirus? Il picco dei nuovi casi positivi da Coronavirus SARS-CoV-2 potrebbe verificarsi intorno al 18-19 marzo, quando in Italia i nuovi casi al giorno potrebbero essere intorno a 4.000, oppure intorno al 28-29 marzo, con circa 5.000 infetti al giorno, perché dipenderà da quanto la popolazione rispetterà le misure di restrizione. Lo indica un modello che simula tre scenari Italia (l’altro prevede il picco tra il 23 e 25 marzo) messo a punto da Andrea De Maria e Flavio Tonelli dell’università di Genova, insieme ad Agostino Banchi della società Helpy.

“Il modello – dice all’ANSA Tonelli – valuta i contagi tenendo conto sia degli infetti positivi rilevati dai tamponi che di quelli non rilevati ma previsti in funzione dell’effetto ‘ghost’, ossia gli asintomatici, simula l’andamento dei casi giornalieri sul periodo considerato e calcola una proiezione di quali individui necessiteranno di terapia intensiva e relative cure mediche”. La simulazione, prosegue, si basa su una logica identificata durante l’epidemia in Cina ma adattata all’Italia che ha “prodotto negli ultimi 10 giorni risultati con un errore medio di predizione, inferiore al 7%”.