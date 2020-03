Coronavirus, Xi: “Epidemia limitata al suo epicentro”

L’epidemia del nuovo coronavirus “è sostanzialmente limitata all’epicentro”: è quanto ha detto il presidente cinese Xi Jinping, nella prima visita dallo scoppio della crisi a Wuhan, città da cui ha avuto inizio l’infezione. Xi ha promesso “una battaglia risoluta per la vittoria nella guerra contro il coronavirus”, sollecitando – hanno riferito i media ufficiali – “sforzi decisi, solidi e meticolosi di prevenzione e controllo a difesa dell’Hubei e di Wuhan“. Dopo un duro lavoro, la situazione “ha mostrato positivi cambiamenti con importanti progressi”.

Xi ha sollecitato l’impegno su controllo e prevenzione, riconoscendo che “restano ardui”, ma che sono di “primaria importanza”. Il presidente, tra i primi siti visitati, si e’ recato all’ ospedale militare Huoshenshan, uno dei due realizzati in appena 10 giorni appositamente per affrontare meglio l’epidemia e con un potenziale di 1.000 posti: ha incoraggiato in collegamento video medici, infermieri e pazienti, rassicurando sul fatto che l’epidemia sarebbe stata superata.

“La diffusione del coronavirus e’ stata sostanzialmente contenuta nella provincia dell’Hubei e nel suo capoluogo Wuhan”, ha detto Xi, secono l’agenzia Xinhua. “Successi iniziali sono stati raggiunti nella stabilizzazione della situazione e nel cambio del corso degli eventi nell’Hubei e a Wuhan”. Xi, in un breve video clip postata dal Quotidiano del Popolo, e’ arrivato a Wuhan in aereo, indossando una mascherina a coprire parte del viso parlando all’Huoshenshan, ma avendo sempre militari e altri accompagnatori a distanza. Poi, in aree residenziali della citt, ha parlato con persone chiuse in quarantena e lavoratori di vario tipo.

Xi e’ il leader cinese piu’ potente dal “Grande timoniere” Mao Zedong, ma nel corso della crisi ha avuto per diverse settimane una postura defilata, mandando il premier Li Keqiang a Wuhan a capo dell’apposita task force contro l’epidemia. Ma con i casi di contagio in frenata nelle ultime settimane, il ruolo del presidente e’ riemerso: i media cinesi hanno addirittura citato un suo discorso di febbraio nel quale si segnalavano le sue prime disposizioni date contro l’epidemia e risalenti agli inizi di gennaio e non al 20 gennaio, come era ufficialmente presentato da Pechino.