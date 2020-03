Coronavirus, epidemiologo: “Difficile uscirne in 2 mesi, applicare la curva cinese all’Italia non è corretto”

“Non siamo in grado di prevedere la curva del contagio perché quella da Coronavirus è una patologia nuova e ha molti portatori asintomatici o con pochissimi sintomi“, ma “siamo in grado di dire che difficilmente si uscirà da questa situazione nei prossimi due mesi“: lo afferma Carlo La Vecchia, professore di Statistica medica ed epidemiologia alla Statale di Milano, ospite di 24Mattino su Radio24. “Possiamo guardare la curva di Hubei ma li sono state prese decisioni molto più drastiche. La Cina si è potuta permettere di chiudere l’intera regione. Applicare la curva cinese all’Italia non è corretto“. Secondo l’esperto, il “nostro sistema non può reggere tanti tamponi, ecco perché vengono riservati ai sintomatici. Il problema oggi sono le terapie intensive: devono permettere la respirazione ma anche evitare infezioni“.