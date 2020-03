Coronavirus, epidemiologo: “Il Nordest è Wuhan e l’Italia è l’Hubei. Non dobbiamo chiederci se, ma quando”

“Il Nordest è Wuhan (12 milioni) e l’Italia è l’Hubei (60 milioni). Non dobbiamo chiederci se, ma quando. Misure di contenimento subito in tutto il Paese“: lo chiede l’epidemiologo Pierluigi Lopalco, professore ordinario di Igiene dell’università di Pisa. “Sembra che il problema maggiore da risolvere in questo momento in Italia – scrive in un post su Facebook – è stabilire quale sia la letalità di Covid19. 2%, 1%, 0,00001%? In una pandemia quello che ci deve preoccupare non è la letalità, ma la velocità di diffusione dei casi e la quota di casi che necessitano assistenza. Sono i malati che mandano in tilt il sistema. Primo fra tutti medici e infermieri. E poi le Forze dell’ordine. Ma anche contadini, allevatori, camionisti. Insomma, basta discutere su quanto sia letale questo Coronavirus. Basta ripetere la sciocchezza che si tratta di una influenza: l’influenza è una malattia stagionale, non pandemica. Anche se l’impatto sul singolo individuo del virus influenzale fosse lo stesso del Coronavirus (e non lo è), l’impatto sulla popolazione non sarebbe comunque paragonabile. Basta traccheggiare sulle misure di contenimento. Più si alza la barriera, più si rallenta la velocità di diffusione e l’impatto della pandemia“.