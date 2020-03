Coronavirus, l’epidemiologo Lopalco: “Il trend generale conferma un rallentamento dell’aumento”

“I bollettini giornalieri soffrono di quelli che definiamo artefatti del sistema di sorveglianza, per qualche giorni casi riportati in meno, poi un giorno rimbalzo dei casi accumulati in precedenza, è normale. Il trend generale si conferma un rallentamento dell’aumento, cioè la curva dell’epidemia continua ad aumentare ma meno velocemente di prima e questo è un dato positivo”. Lo sottolinea l’epidemiolgo Pierluigi Lopalco, dell’università di Pisa e consulente della Regione Puglia per l’emergenza coronavirus, su Sky Tg24 commentando i dati diffusi oggi nella consueta conferenza stampa della Protezione civile.

Per esempio, prosegue l’esperto, “per i dati della provincia di Milano dobbiamo capire se l’aumento di oggi è dato dal cumulo di casi comunicati oggi, ma che si riferiscono alle giornate precedenti“. L’altro aspetto da considerare per la situazione italiana, secondo Lopalco, è che “questi dati sono la sommatoria di tante epidemie locali, che si sviluppano in modi diversi e con velocità diverse, perché sono partite in tempi diversi e hanno un livello di maturità differente. Questo comporta in Italia tanti picchi diversi”.

“Dobbiamo osservare la curva epidemica – sottolinea – perché solo dopo diversi giorni di diminuzione dei casi potremo dire che il picco è stato superato e possiamo andare verso una curva di decrescita dell’epidemia. Potremo rilassarci solo nel momento in cui tutte le epidemie italiane si saranno allineate, cioè quando osserveremo un rallentamento e poi una diminuzione costante ogni giorno: allora potremo dire che ci stiamo avviando verso la conclusione dell’ondata epidemica. Dobbiamo avere pazienza, saranno i dati a darci le direttive per le iniziative da intraprendere per la via uscita da questa epidemia. Sarei un cialtrone se dessi una data, aspettiamo ancora qualche settimana e poi potremo fare i conti con un rallentamento dei casi, ma attenzione e rigore devono essere massimi per far rallentare, tutti insieme, la corsa di questo virus”.