Coronavirus, l’epidemiologo: “Non potremo uscire da casa per mesi, perché deve spegnersi ogni focolaio”

Ce lo chiediamo tutti, noi cittadini ma anche gli esperti, e la risposta sembra essere difficile da dare in questo momento: Fino a quanto dovremo stare a casa? Quando potremo uscire senza correre più pericolo di contagio da Coronavirus? L’epidemia “sarà lunga e anche a fronte di un calo dei nuovi casi di contagio, il rallentamento delle misure andrebbe fatto con estrema cautela, non sicuramente nell’arco dei prossimi mesi. L’Estate potrebbe essere il punto di svolta per lo stop alla misura del rimanere a casa“. E’ quanto dichiarato all’ANSA dall’epidemiologo Pier Luigi Lopalco: “Le misure, a partire dal restare a casa, vanno mantenute fino a quando tutti i focolai sono spenti”.