“Tecnicamente questa è una pandemia. Perche’ l’OMS non ha dichiarato la pandemia? Molto semplice, perché non ne ha bisogno. Nel momento in cui ormai da settimane aveva dichiarato l’emergenza sanitaria internazionale ha tutti gli strumenti legislativi per intervenire in tutti gli stati del Mondo“: la ha dichiarato Pierluigi Lopalco, epidemiologo dell’Università di Pisa, ad Agorà Rai Tre, in risposta alla domanda se in riferimento ai casi di coronavirus nel mondo si possa parlare di pandemia.