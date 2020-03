Coronavirus, Esa: “La chiusura ha portato ad una riduzione dell’inquinamento in tutta Europa”

Le immagini da satellite mostrano le concentrazioni di diossido di azoto dal 14 al 25 marzo 2020, rispetto alla media mensile delle concentrazioni del 2019.

Henk Eskes del KNMI spiega perché sono stati scelti questi dati: “Le concentrazioni di diossido di azoto variano di giorno in giorno a causa dei cambiamenti meteo. Non si possono trarre conclusioni basandosi soltanto su un solo giorno di dati”.

“La chimica nella nostra atmosfera è non-lineare. Pertanto, il calo percentuale delle concentrazioni può differire in qualche modo dalla riduzione delle emissioni. Modelli di chimica atmosferica, che rappresentano le variazioni meteo giornaliere, combinati con tecniche di modellazione inversa, sono necessari per quantificare le emissioni basate sulle osservazioni da satellite”.

Prosegue: “Combinando i dati per uno specifico periodo di tempo, in questo caso 10 giorni, la variabile meteorologica in parte si stabilizza e cominciamo a vedere l’impatto del cambiamento dovuto all’attività dell’uomo”.

L’equipe del KNMI, in collaborazione con scienziati da tutto il mondo, ha cominciato a lavorare ad una analisi più dettagliata utilizzando dati raccolti a Terra, dati meteorologici e modelli inversi per interpretare le concentrazioni osservate, per stimare l’influenza delle misure di chiusura totale.

Commenta Eskes: “Per le stime quantitative dei cambiamenti nelle emissioni dovute ai trasporti e all’industria dobbiamo combinare i dati dello strumento Tropomi del satellite Copernicus Sentinel-5P con i modelli di chimica atmosferica. Questi studi sono cominciati, ma ci vorrà del tempo per completarli”.