Coronavirus: esclusi da sospensione corsi universitari per professioni sanitarie

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “Sono esclusi dalla sospensione” dell’attività didattica “i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole di formazione attivate presso i ministeri dell’Interno e della Difesa”. E’ quanto si legge nell’ultima bozza del Dpcm per contrastare l’emergenze Coronavirus che verrà firmato questa sera.