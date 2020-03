Coronavirus, esodo al Sud: cosa rischia chi si sposta senza valido motivo?

In seguito alle misure adottate per contenere l’epidemia di Coronavirus, si è registrato un “esodo” verso il Sud Italia: cosa rischia chi si sposta verso il meridione senza un valido motivo? “Se si incappa in un controllo e non si hanno le motivazioni previste può incorrere in due reati penali: o l’art. 650 del codice penale (inosservanza provvedimenti delle Autorità) con una condanna fino a i tre mesi, oppure il rischio sale fino a tre anni se gli viene riconosciuto l’attentato a salute pubblica,” ha spiegato Matteo Mauri, viceministro Interno a 24Mattino di Simone Spetia e Maria Latella su Radio 24.