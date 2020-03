Coronavirus, domani gli esperti cinesi allo Spallanzani: tra i farmaci in arrivo anche quello anti-artrite

Domani la delegazione cinese formata da esperti del Comitato nazionale di sanità del Paese e dalla Croce rossa cinesesarà all’Istituto malattie infettive Spallanzani di Roma per confrontare le proprie esperienze sul coronavirus con i medici italiani. Lo riferisce il presidente della Croce rossa italiana Francesco Rocca, dopo le donazioni di macchinari, tute, mascherine, farmaci ricevute grazie a un cargo in arrivo nella notte a Roma.

In queste ore si sta definendo l’agenda degli incontri nei prossimi giorni: la delegazione farà tappa anche al policlinico universitario della Sapienza di Roma, alla Protezione civile, al policlinico di Padova e sta organizzando incontri in Lombardia compreso Milano e Bergamo.

Tra i farmaci in arrivo dalla Cina e donati alla Croce rossa italiana dai colleghi cinesi per l’emergenza coronavirus, c’e’ l’anticorpo monoclonale usato per il trattamento dell’artrite reumatoide sulla polmonite e adottato nei giorni scorsi nell’istituto Pascale di Napoli. A dirlo, il presidente della Croce rossa italiana Francesco Rocca.

“La delegazione ha portato l’ultima versione del protocollo di terapie seguite in Cina. Sono farmaci che verranno usati solo con l’autorizzazione delle nostre autorità di vigilanza sanitaria”. In arrivo anche sacche di plasma di persone convalescenti dopo il contagio da Covid 19, da analizzare e per un eventuale sviluppo di anticorpi.