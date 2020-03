Coronavirus, esperto ISS: “Dobbiamo essere fiduciosi e attendere fine marzo”

A seguito delle misure restrittive messe in campo dal governo, per vedere i primi effetti sulla curva dei contagi “è ancora presto. Dobbiamo aspettare fine mese“: lo ha dichiarato all’AGI Gianni Rezza, capo del dipartimento malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità. “Cominciamo a vedere solo da poco qualche risultato sulle primissime zone rosse, che sono partite dieci giorni prima. Per il resto del Paese è realistico aspettarsi un primo impatto nel giro di una settimana-dieci giorni. Noi siamo fiduciosi sull’efficacia delle misure“.