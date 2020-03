Coronavirus, esperto: “Ci sono casi in cui non danneggia solo i polmoni”, potrebbe infettare anche il sistema nervoso

“Un’altra scoperta riguarda diversi casi che non si presentano con sintomi respiratori ma con sintomi addominali. Sembra una gastroenterite, poi si fa una tac e i polmoni sono già danneggiati. E’ una minoranza dei casi però abbiamo capito che questo virus nel momento in cui circola nell’organismo non fa danni soltanto nei polmoni“: lo ha dichiarato il professor Luigi Lopalco, docente di Igiene dell’Università di Pisa, coordinatore emergenze epidemiologiche della Regione Puglia, durante la trasmissione di Raitre ‘Agorà’, riferendosi ad alcuni studi pubblicati su due riviste scientifiche (Journal chemical virology e Chemical neuro science) secondo i quali il Coronavirus infetterebbe il sistema nervoso centrale – da cui i sintomi di perdita dell’olfatto e del gusto – e se queste conseguenze durano anche dopo che è andato via il virus. “Il problema del sistema nervoso è da tenere sotto controllo poiché non vorremmo che questo virus possa magari avere un comportamento acuto tipo herpes e cioè che si va a nascondere da qualche parte e poi a distanza di mesi viene fuori e dà delle reinfezioni endogene. Purtroppo è tutto da capire e studiare. In ogni caso dal punto di vista epidemiologico è importante valutare questi fenomeni“.